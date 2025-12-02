郵局帳號「這原因」遭凍結！一票網友都中了 律師示警：恐連帶影響3件事

大批民眾郵局帳號遭凍結。圖／翻攝自中華郵政官網

近日有多名網友抱怨，平時不常用的郵局帳戶，無故遭鎖帳，無法收款，連幫小孩存紅包錢也成問題，臨櫃詢問後才被告知，太久沒有存款、匯款紀錄，就會被暫時鎖住交易功能。律師建議，帳戶遭凍結並非小事，可能還連帶影響信用卡遭限制，甚至也無法開設新帳戶，建議主動向金融單位通報，準備相關證明文件，若沒問題就會解除凍結。

有名網友在Dcard以「一覺醒來，我的郵局被凍了」為題發文，表示自己經營網拍，因買方只有郵局帳戶，因此提供郵局帳號給對方匯款，結果對方反映無法正常匯款，打開郵局App想確認，竟發現帳戶已遭凍結。

原PO表示，自己只不過半年沒有使用，竟被顯示為異常帳戶，到郵局想解凍帳戶，櫃員連問他幾個問題，「有使用郵局帳戶？為何突然使用？使用目的為何？」因為郵局需要備註原因，原PO回答，家人可能會用郵局轉帳，加上可能會申請政府補助，因此郵局比較方便。

櫃員提醒，第一次恢復帳戶很容易，不過若還是長期不使用，「第二次被凍要解會很麻煩」。原PO表示，櫃員對「長期」的定義並沒有清楚解釋，為了防止二次凍結，決定下次需要使用時再來郵局解凍帳戶。

該篇貼文釣出一大票苦主，紛紛留言表示「那好像是最新的規定，半年沒有使用就會被凍結，所以我女兒的帳戶我都會定期匯錢進去」、「查自己的原來也被鎖了，無奈到笑出來」、「我也是先去辦簽切結，大概就是自用不是當人頭戶之類的」、「我中信也是」。

近日有大批民眾發現，太久沒用郵局帳戶遭鎖帳。示意圖／pixabay

郵局鎖帳標準為何？櫃員出面這樣說

一名郵局櫃員也出面解釋，帳戶半年沒有流動，如存錢、領錢、轉帳等，系統會認定用戶沒有要使用這個帳戶，因此進行管控，而這樣的政策不止郵局有，多數銀行帳戶也是一樣的道理，「若解開了，超過半年沒用，一樣會被鎖起來，所以等到真的要用的時候再解開吧」。

郵局帳戶怎麼解鎖？過來人曝帶2物：還要簽切結書

日前也有網友在Threads上分享郵局遭凍結的過程，她同樣因為太久沒有使用遭暫時鎖帳，臨櫃後經櫃員解釋才知道，「這算是一種預防詐騙的措施」。

原PO也分享，若要重新使用，需要帶著身分證、印章到儲匯櫃檯，告知使用帳戶原因並簽切結書，櫃員若判定不是詐騙後，就會解鎖帳戶。

律師：遭列警示帳戶=其他帳戶都有危險

凱業律師事務所表示，《存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法》明確指出，帳戶被懷疑可能與詐騙、洗錢等刑事案件有關，就會被金融單位通報為警示帳戶。若帳戶久未往來突有異常交易、常有多筆小額轉出入交易、短期間內頻繁申請開立存款帳戶，都可能被認定為異常帳戶。

一旦帳戶顯示異常，也將連帶影響用戶開設的其他帳戶被視為「衍生管制帳戶」，不過與警示帳戶不同的是，衍生管制帳戶無法網路轉帳等電子交易功能，仍可臨櫃提款或存款。

鎖帳讓薪轉、領取社會補助受影響？律師解答

律師建議，若薪資轉帳戶不幸遭到凍結，可向任職公司說明情況，取得在職證明，向銀行申請開設新的薪資轉帳專戶，確保薪水能正常領取。

若帳戶用來領取社會補助，請聯繫相關單位說明帳戶被凍結原因，申請提供「同意函」，再至銀行開設新的專戶，以繼續合法取得補助。

郵局、銀行帳戶遭凍結別小看！律師警告：恐連帶影響3件事

律師提醒，帳戶一旦被列為警示帳戶，該銀行信用卡也會一併被凍結，帳戶若是薪轉戶、領取補助專戶，通常也無法在警示期間開立其他新的銀行帳戶。

此外，一旦查證該帳戶確實與不法行為，也可能面臨相關刑事責任，「且即使是無意中將帳戶借給他人，仍可能被認定為共犯或幫助犯」，建議盡早主動向銀行與警方說明。



