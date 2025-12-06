郵局推出周邊創意商品（1） (圖)

醫師蘇信豪表示，​最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 91