郵局新制！網路活存轉定存「額度大降200萬」 114萬用戶受影響
【緯來新聞網】郵局新制上路！中華郵政公告，將調整網路郵局及行動郵局「活存轉定存」的額度上限，從原本的不超過300萬，調降至100萬元，預估約有114萬名儲戶受影響，將於3月14日開始實施。
郵局將調整「活存轉定存」的額度上限，自3月14日開始實施。（圖／翻攝自中華郵政 郵你真好臉書）
根據統計，截至2025年12月底，全台郵局存簿儲金帳戶超過2900萬戶，其中「綜合儲金」主要是將存簿儲金及定期儲金綜合納入同一個儲金帳戶，儲戶也可透過網路郵局或行動郵局APP線上辦理相關交易，約有114萬戶，占比約3.9。
目前存簿儲金一般活存利率為年利率0.83，而一年期定期儲金利率，固定利率為1.725，機動利率為1.685，因定期存款利率高於活期存款利率，中華郵政表示，如儲戶有閒置資金或長期儲蓄需求，可將活存轉為定存，以獲得較高利息。
中華郵政公告指出，自3月14日起，網路郵局及行動郵局「綜合儲金存簿轉定存」轉存本金的單筆金額及每日／每月合併累加存款金額調整為不逾100萬元（網路郵局與行動郵局轉存本金金額併計），如果超過當月限額，就必須親自到開戶郵局臨櫃辦理，並攜帶綜合儲金簿、原留印鑑。
至於新制調整的原因？中華郵政告訴《中央社》，主要是為了增進公司資金運用效率，並參考金融同業網路銀行（含APP）綜存活期轉定期每月限額。
