郵局新制！網路活存轉定存「額度大降200萬」 114萬用戶受影響

國防預算特別條例可望加速通過，軍工股題材持續發酵。資深分析師 陳建全在《財經週日趴》節目中指出，透過「合約負債」指標可提前掌握公司訂單動能，其中全訊（5222）11月接獲9.07億元國防標案，預估第四季合約負債將季增11倍、年增309%，營收有望創歷史新高，投資人可多加留意這檔軍工飆股！陳建全表示，合約負債是觀察企業訂單能見度的重要指標，企業接獲訂單、收到訂金或標案後，須列入季報的合約負債科目。他舉例，超豐第三季合約負債2.1億元、季增19%，公布後股價漲幅達五成；工信合約負債44.5億元、季增三成、年增187%，漲幅更達八成，顯示合約負債與股價表現高度連動。陳建全特別看好飛彈族群全訊的爆發潛力。全訊11月5日接獲9.07億元國防標案，預估第四季合約負債將季增11倍、年增309%，明年3月31日公布年報前，1至3月營收年增、季增表現可期，甚至有機會創歷史新高。全訊不僅生產飛彈系統，轉投資仲碩發展飛魚系列無人機，並透過芳興科技布局SPACEX衛星通訊概念，題材豐富。最後陳建全比較，同為功率放大器廠的IET-KY前三季EPS僅0.09元，全訊則達1.89元，獲利表現優異。技術面上，全訊股價正處壓力測試階段，外資已開始布局，若突破關鍵區間，有望展開新一波漲勢。不過股市投資有風險，投資人仍須審慎評估。

