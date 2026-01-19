郵局新制3/14將上路！「額度大降200萬」 逾百萬存戶受影響

中華郵政宣布網路「活存轉定存」限額大幅調降。示意圖／翻攝自中華郵政

郵局定存利率相較於活存較高，是不少民眾儲蓄理財的選項之一，但中華郵政最新公告指出，從3月14日起將調整網路郵局及行動郵局的「活存轉定存」額度上限，適用於全台約114萬存戶。

中華郵政日前公告表示，自3月14日起，網路郵局及行動郵局「綜合儲金存簿轉定存」轉存本金的單筆金額，以及每日／每月合併累加存款金額，由原先上限不超過新台幣300萬元，調整為不逾新台幣100萬元，網路郵局與行動郵局轉存本金金額合併計算，若超過當月限額，可以攜帶綜合儲金簿、原留印鑑，至開戶郵局臨櫃辦理。

廣告 廣告

中華郵政指出，目前存簿儲金一般活存利率為年利率（以下同）0.83%，一年期定期儲金利率，固定利率為1.725%，機動利率為1.685%；根據中華郵政統計，截至2025年12月底，全台郵局存簿儲金帳戶逾2900萬戶，其中綜合儲金約有114萬戶，占比約3.9%，也就是說這波郵局新制，受到影響的人數高達百萬戶。



回到原文

更多鏡報報導

罹癌翁花蓮「畢業旅行」百萬積蓄遭洗劫！賊買豪車送iPhone寵妻

大寒成「最強轉運日」 命理師點名 4生肖翻身起飛

春節搭小黃快看！北市這天起「每趟加收 30 元」

獨家／孫德榮怒轟一群草包！羅志祥、金志遙「狂嗑炒飯」慘挨罵