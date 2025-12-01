郵局明年停止代售臺鐵車票 臺鐵籲旅客多利用e訂通與四大超商購取票

國營臺灣鐵路股份有限公司（下稱臺鐵公司）今（一）日宣布，自明年一月一日起，中華郵政將全面停止代售臺鐵車票服務。隨著多元售、取票管道已成熟發展，包括「台鐵e訂通」APP與四大超商服務均更為便捷，建議旅客多加利用，以提升行程規劃效率。

臺鐵說明，自八十七年九月一日開辦郵局取票後，陸續於一百年十二月二十二日導入超商取票服務，並於一百零八年一月二十三日推出「台鐵e訂通APP」QR Code取票。如今因數位化服務普及，郵局代售功能已不再必要，因此自一一五年起正式結束。

臺鐵指出，「台鐵e訂通」APP已成為旅客最便利的購取票工具，具備以下優點：

一、手機即可完成購票、付款、取票，無需至車站排隊。

二、支援信用卡、行動支付（如 Apple Pay、Google Pay）等多元付款方式。

三、旅客可直接出示APP內QR Code進站驗票，無須另取紙本車票。

四、APP也提供行程異動、多張取票、退票等完整服務功能。

五、四大超商全年無休一萬三千家連鎖店皆可購取票

目前全臺超過一萬三千間超商據點，包括統一超商（7-ELEVEN）、全家、萊爾富及 OK超商皆提供臺鐵購取票服務。二十四小時不間斷的營業特性，使旅客能隨時就近購票或取票，大幅減少往返車站的不便。

臺鐵強調，未來將持續強化售票系統與多元票證服務，提供旅客更便利與友善的搭乘體驗。相關購票方式及操作資訊，可至臺鐵官網查詢，也歡迎旅客下載「台鐵e訂通」APP使用。