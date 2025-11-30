郵局明年起停止臺鐵車票代售服務

記者李佩玲／臺北報導

由於多元售、取票管道已穩定成熟，臺鐵公司今（1）日宣布，自明年1月1日起，中華郵政公司將全面停止代售臺鐵車票服務，旅客可多加利用臺鐵e訂通APP及4大超商辦理購、取票。

為提升旅客購取票便利性，臺鐵自民國87年9月1日起開辦郵局取票服務，民國100年12月22日起導入超商取票，民國108年1月23日起再提供「臺鐵e訂通APP」QR Code取票服務。

臺鐵說明，「臺鐵e訂通APP」可以手機即時購票、付款、取票，且支援信用卡、行動支付等多元付款方式，民眾可直接出示APP內QR Code票證通過驗票，不需另行取紙票，APP並提供行程變更、多張取票、退票等完整服務。

另外，目前全臺超過1萬3千家超商皆提供臺鐵購、取票服務，無須受營業時間限制，旅客可就近前往操作機台完成購票或取票，節省往返車站的時間與排隊不便；相關購票方式與操作資訊，可至臺鐵官網查詢。