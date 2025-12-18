郵局明年起取消「1方便服務」！過渡期方案曝光 郵資限時減10元

生活中心／朱祖儀報導

為配合萬國郵政聯盟（UPU）政策，中華郵政近日宣布，除了大陸地區以外，各國郵政自明年元旦起取消國際掛號小包的簽收及書面查詢服務。而在過渡期，明年1月至3月，凡交寄國寄掛號小包，提供每件10元郵資減免優惠。

中華郵政16日公告，因配合萬國郵政聯盟（UPU）政策，各國郵政於115年1月1日起，取消「國際掛號小包」的簽收及書面查詢服務，但仍維持「郵件遺失、被竊及毀損補償」及「郵件追蹤查詢」服務，若郵件遺失或遭竊，補償機制不受影響，仍可依照規定申請補償。

中華郵政表示，雖然取消簽收及書面查詢服務，但自明年1月1日至3月31日期間，凡交寄「國際掛號小包」（不含大陸地區），提供每件新台幣10元郵資減免優惠。

中華郵政也說，後續窗口收寄系統或EZPost系統自動將國際掛號小包的郵件號碼，從R開頭轉換為L開頭，以符合寄達國郵政郵件處理需求。若是在115年1月1日前於EZPost製作完成的國際掛號小包託運單，為R開頭條碼，務必在114年12月31日前完成交寄，如果在115年1月1日以後才交寄，需在EZPost重新製作國際掛號小包託運單，改為L開頭條碼，才能受理。

