郵局明年1月起不代售台鐵車票！台鐵：利用超商或App購票更方便

明年1月1日起，中華郵政公司將全面停止代售台鐵車票服務。(示意圖) 圖：孫家銘/攝(資料照)

[Newtalk新聞] 全台郵局將自明年1月1日起停止代售台鐵車票服務。旅客可利用台鐵e訂通App與四大超商辦理購、取票。

全台郵局將自明年1月1日起停止代售台鐵車票服務。台鐵說明，為提升旅客購取票便利性，過去曾逐步擴增售票管道，自87年開辦郵局取票服務、100年導入超商取票，以及108年推出的「台鐵e訂通」App QR Code取票服務。根據中華郵政統計，每年僅約1.2萬張車票透過郵局取票，使用率偏低。

台鐵強調，旅客可利用台鐵e訂通App與四大超商辦理購、取票。「台鐵e訂通」App可一次完成購票、付款、取票，並支援信用卡、行動支付(APPLE PAY、GOOGLE PAY)等多元支付方式；旅客只需出示App內QR Code票證即可通過驗票，不必另外取紙本車票。App也提供行程變更、多張取票及退票等完整功能。

此外，全台超過一萬三千家(7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK)四大超商皆提供購、取票服務，不受營業時間限制，旅客可就近操作機台完成購票或取票，節省往返車站的時間與排隊不便。台鐵表示，將持續提升售票系統與多元票證服務，提供旅客更便利、友善的購票體驗。相關購票方式與操作資訊，可至台鐵官網查詢下載。







