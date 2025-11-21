郵局普領1萬下周一壓軸登場！留意有分流 懶人包秒懂

全民普發1萬，包括登記入帳、直接入帳、ATM領現，都已相繼開放，緊接著，下週一（11月24日）起，輪到郵局領現登場！民眾可於郵局營業時間至櫃檯領取，計有1292間郵局據點，遍布全臺鄉鎮及離島地區，就近領取。

要提醒的是，為了疏散人潮，第一週採取分流措施，也就是看領取人的身分證統一編號或居留證統一證號尾數，採單雙號分流。

例如：家長幫小孩代領，就是看家長證件的尾數。

⏹︎ 單號（1、3、5、7、9），週一、三、五領取

廣告 廣告

⏹︎ 雙號（2、4、6、8、0），週二、四、六領取

如果領取人是65 歲以上長者及身心障礙人士，免分流，優先引導至友善服務 / 無障礙窗口辦理。

等到第2週開始，就不再分尾數，在明（115）年4月30日前都能領。

財政部提醒，備妥證件再前往，如果是本人親領，請攜帶有照片的健保卡正本（健保卡如無照片或照片不足資辨識為本人時，請另外攜帶身分證 / 居留證正本佐證）

如果沒領健保卡，就帶身分證 / 居留證正本

健保卡如果遺失或毀損致無法使用，請先申辦健保卡，待領到新健保卡後2 個工作日起再領取。

如果是委託代領，請攜帶:

～受託人要帶具照片的身分證件正本（健保卡 / 身分證 / 居留證）

～委託人（發放對象）證件如下：

⏹︎ 領有健保卡者，需正本

⏹︎ 未領有健保卡者：身分證 / 居留證正本（未領有身分證者，應憑戶口名簿正本或戶籍謄本正本辦理）

財政部說，民眾可委託任何親朋好友幫忙到郵局代領，免委託書、本人免到場！

另外，財政部提醒，出門前先確認郵局據點及儲匯營業時間，手機下載「行動郵局」APP點選【據點與服務預約】，可查詢鄰近郵局並線上取號，減少臨櫃等候。

至於115年4月1日至4月30日間在國內出生並領有出生證明之國民，家屬應備妥出生證明及其生母或生父之身分證明文件正本，於115年5月22日前至郵局臨櫃領取。

財政部重申，政府不會主動透過電話、簡訊或電子郵件通知民眾登記或領取現金，更不會致電要求民眾到ATM或操作網路銀行辦理任何轉帳作業。

所有請民眾提供提款卡密碼、簡訊驗證碼的行為都是詐騙，請民眾務必提高警覺，切勿點擊任何可疑連結。若有收到可疑訊息，請立刻聯繫 165 反詐騙專線或1988客服專線查證，全民共同防堵詐騙，安心領取普發現金。

更多品觀點報導

債券ETF成資金避風港 法人建議適度提高比重

00953B、000985B年終配息出爐 想領息最晚這天買！

