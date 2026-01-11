郵局活存「超過百萬」不計息 女驚覺備用金白放多年

一名女子習慣將備用金存放於郵局活期帳戶，近期才驚覺中華郵政對活期儲蓄設有計息上限，當存款總額超過新台幣100萬元時，超出金額將不予計息，讓她大感意外，直呼長期下來可能反而吃虧。

一名女子近日才知道 郵局活儲超過100萬，超出部分不計息 。（示意圖／中天新聞）

該名女子在Dcard發文表示，過去一直沒有特別留意郵局的利率規定，最近才發現活期存款一旦突破100萬元門檻，超過部分根本無法產生利息收益。她透露，由於擔心基金或股票風險過高而未進場投資，選擇將這筆資金作為備用金放在郵局，原以為這是保守且安全的理財方式。

根據中華郵政官網說明，存簿儲金採歸戶合併計算利息，最高計息金額為新台幣100萬元，按每日平均結餘進行計算，計息時以曾持有的最佳計息別帳戶為基準，超過部分則不計算利息。

貼文曝光後引發網友熱烈討論，有過來人指出，郵局會針對存款超過100萬元的客戶寄發通知信，告知超額存款不計息的規定。網友建議可將資金分散配置，例如部分轉為定存、數位銀行活存、美金儲蓄險，或投資股票及ETF累積股利。

有網友留言表示，「超過100萬的丟定存呀」、「郵局利息不課稅所以不讓你放太多」、「妳這樣就覺得超虧的話，就去乖乖定存」。也有人認為，「沒生錢就算了，還可能會被通膨慢慢吃掉，超虧」、「郵局沒有雷你，人家一直都有公告，你自己沒注意」。

