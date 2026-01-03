郵局爆裁撤潮 全台關12間 中華郵政揭4現實

深入全國各地的郵局據點，去年一口氣裁撤整併11間，今年1月還要關掉1間。中華郵政無奈表示，營運空間受限、服務範圍重疊、業務量下滑，以及格局條件影響安全和作業，是裁撤主要考量。

因電子郵件持續發展，嚴重衝擊中華郵政核心業務之一的「郵務函件」。根據統計，郵局每年收寄量減少逾2700萬件，郵務收入缺口達3億元，迫使官方重新審視實體據點必要性。

中華郵政進一步說明，除了上述原因，部分郵局採租賃模式營業，受限無法改建，環境不佳；服務範圍重疊，資源利用效率低落；還有局屋條件不佳，易影響安全和作業，這些都是現實問題。

過去一年，中南部是這一波整併潮的重點區域，民眾擔心住家附近「以後沒郵局了」，中華郵政強調，調整非單向縮減，去年雖整併11間分局，也新設了1間，採汰弱留強評估，未來仍會兼顧地方需求。

