郵局爆裁撤潮！全台「關了12間」 中華郵政揭背後苦衷

記者柯美儀／台北報導

中華郵政去（114）年共裁撤整併11家，新設置1局。中華郵政表示，整併考量包括營業空間受限、服務範圍重疊、業務量及績效下滑，以及局屋條件影響安全與作業，今年已有1處郵局完成整併調整，其餘據點仍在評估規劃中，將兼顧地方需求與服務便利性，審慎評估。

中華郵政統計，去年全台共整併11處郵局，新設1處郵局。其中包括台中霧峰區民生路郵局於11月17日併入霧峰郵局；台南興華街郵局同日裁撤，併入台南成功路郵局；台南歸仁南保郵局12月15日併入歸仁郵局；台南關廟文衡路郵局12月22日併入關廟郵局；彰化市民族路曉陽郵局12月22日裁撤。苗栗南苗郵局則規劃於今年1月19日裁撤，業務移至苗栗中苗郵局。

中華郵政說明，整併有4個考量，首先是「營業空間與環境受限」，部分郵局為租賃局屋，空間狹小、動線老舊，用郵環境不佳；第二是「服務範圍重疊」，與鄰近郵局距離較近、服務區域重複，導致資源利用效率不高，業務拓展也較受限制。

第三是「業務量與績效下滑」，近年部分據點郵件量與臨櫃業務持續減少，整體營運績效不如預期；第四則是「局屋條件不佳影響安全與作業」，部分郵局局屋格局不利進出，停車不易，影響民眾用郵及郵件收攬作業，並存在交通與安全疑慮。

中華郵政說，今年1月已規劃進行1處郵局整併調整，其餘據點仍在整體規劃與評估階段，將持續兼顧地方實際需求、服務便利性及整體營運效益，審慎評估。

