郵局狂打4通電話！她以為詐騙 竟是「老鼠偷吃包裹餅乾」
近日有女網友分享，突然接到郵局來電，且一連打了4通電話，讓她一度以為是詐騙。沒想到接起後才知，竟是「朋友寄的餅乾被老鼠咬食」，郵局人員語氣緊張地向她說明狀況，讓她當場哭笑不得，也引發網友討論，不少人笑歪直呼「阿伯打電話來一定很緊張」。
一名女網友近日在Threads上分享，接到郵局來電，對方甚至連打4通，讓她一度以為是詐騙電話，沒想到接起後竟聽到郵局阿伯語氣緊張地解釋「有、有、有老鼠吃你的餅乾，有人寄餅乾給你，被老鼠吃了。」
該名女網友表示，當下聽完差點笑出來，原以為是什麼重大事件，才會連打4通電話過來，結果竟是朋友寄送的杏仁瓦片，在郵局包裹中心遭老鼠啃食。她也忍不住好奇，究竟餅乾有多香，連老鼠都忍不住。
原PO補充說，分享這個經歷並沒有責怪的意思，包裹是從南部寄送到北部，不知道是哪個環節有老鼠的，只是覺得蠻搞笑的。而郵局人員也表示，後續會聯絡寄件人處理賠償事宜。
貼文吸引超過11萬人按讚，不少網友留言討論，「阿伯結巴超有畫面」、「他應該是抽中生死籤才打這通電話」、「阿伯考進郵局後，兢兢業業工作多年，生怕出包被罵，結果卻要打這通電話，緊張死了」、「阿伯表示：我容易嗎？」不少人也歪樓求餅乾是哪家，怎麼這麼香。
中華郵政官網說明，若國內包裹或快捷郵件發生遺失、遭竊或毀損，將依重量或尺寸分級，最高補償金額1155元；若實際損失金額較低，則以實價為準。
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