郵局用戶注意！「存款1新規定」3/14上路 百萬戶受影響

郵局用戶注意！中華郵政近日發出最新公告，指出活存轉定存規定將出現變動，額度從原本的300萬調降至100萬，預計114萬戶受影響。

中華郵政公告，自從今年3月14日起，網路郵局及行動郵局都將調整綜合儲金存簿轉定存規定，單筆金額及每日／每月合併累加存款金額，調整為100萬為上限（網路郵局與行動郵局轉存本金金額併計）。

中華郵政指出，若超過當月限額，請至開戶郵局臨櫃辦理。根據統計，截至去年12月底，全台郵局存簿儲金帳戶超過2900萬戶，其中綜合儲金約有114萬戶，佔比大約3.9%。

除了定存規定改變，中華郵政日前也宣布，因配合萬國郵政聯盟（UPU）政策，各國郵政於115年1月1日起，取消「國際掛號小包」的簽收及書面查詢服務，但仍維持「郵件遺失、被竊及毀損補償」及「郵件追蹤查詢」服務，若郵件遺失或遭竊，補償機制不受影響，仍可依照規定申請補償。

