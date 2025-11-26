郵局系統異常「臨櫃大塞車」！員工無奈：電腦一直轉圈圈 中華郵政回應

中華郵政今天（26日）上午傳出系統異常。（示意圖／報系資料照）

中華郵政今天（26日）上午傳出系統異常，全台多間郵局臨櫃作業大幅減慢，導致民眾辦理部分業務出現延誤情況。多名郵局員工在網路透露，局內多部電腦「一直轉圈圈」，大部分櫃台均無法作業，只剩少量電腦可使用，造成現場大排長龍，部分顧客等到不耐煩，「已經在櫃台大聲了」。

對此，中華郵政說明，受到「新一代連線系統」線路異常影響，部分需要主管確認的交易無法即時處理，其他業務及窗口普發1萬元現金領取不受影響，仍可正常作業。公司初步研判是部分伺服器異常，正全力查明原因並進行搶修。

除臨櫃作業速度變慢外，中華郵政強調，其他通路如ATM、行動郵局均運作正常，未受此次事件波及。目前損害範圍主要集中在臨櫃處理需主管覆核的項目，相關單位持續監控系統狀況，待恢復正常後將再對外說明。

