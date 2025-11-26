郵局系統異常「顧客已經在大聲」 員工無奈：電腦一直轉圈圈





「普發1萬」11月24日起全台1292間郵局也正式開放臨櫃領現，首週將依照身分證號或居留證統一證號尾數實施單、雙號分流，今（26）日為開放第3天，上午卻發生系統異常，臨櫃電腦作業「畫面一直轉圈圈」，員工哀號一片。還有老翁急著臨櫃匯款卻不能作業，對櫃檯人員大吼大叫「這樣會違約交割」。對此，中華郵政回應了。

26日上午11時許，中華郵政員工在Threads上抱怨系統異常，交易等超久，網友寫道：「中華郵政的資訊處從來不會讓人失望欸，普發現金這種大日子新系統就異常，不就還好前兩天都正常，不然我期待很久的大場面就發生了，每個交易都要等超久，客人又一直不斷湧入，加油點啦！」

其他郵局員工看了以後也紛紛回應「中午一點全局突然被強迫登出，害我在客人面前罵出靠邀」、「不能主管確認！！」、「我家主管10:00還10:30附近，沒看到line，先自行登出就一直進不來」、「我們經理也是有看到Line，但想幫前台的時候順手F4 ，然後就出事了」。

還有一名網友在Threads上分享今天在郵局見到一名老翁對著櫃檯人員大吼大叫，「現在不能匯款嗎？就非得要電腦不可」、「下午可以交易嗎？我今天最後一天了，這樣會違約交割」，還轉頭跟郵局業務人員說「真的不能之後補嗎？現在到底要怎麼辦？」

對此，中華郵政接受《東森財經新聞》採訪時表示，今天上午系統發生異常，只有部分需要主管確認的交易受影響，其他作業及窗口普發現金可以正常作業。其他通路ATM、行動郵局等都正常，直至下午13點26分左右，已陸續恢復正常。

（封面圖／東森新聞）

