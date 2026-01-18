郵局網路活存轉定存「限額調降至100萬元」！存款新制3/14起上路

3月14日起將調整網路郵局及行動郵局APP「活存轉定存」的額度上限，從原本的300萬元調降到100萬元。 圖：取自Google Map(郵局示意圖)

[Newtalk新聞] 中華郵政近日公告，3月14日起將調整網路郵局及行動郵局APP「活存轉定存」的額度上限，從原本的300萬元調降到100萬元，估計有114萬用戶受影響。

中華郵政指出，自115年3月14日起，網路郵局及行動郵局「綜合儲金存簿轉定存」，轉存本金的單筆金額及合併累加存款金額，額度由原本的新台幣300萬元，調降至100萬元。不過超過當月限額，民眾仍可攜帶綜合儲金簿、原留印鑑到開戶郵局臨櫃辦理。

「綜合儲金」是指將「存簿儲金」及「定期儲金」綜合納入同一個儲金帳戶內管理，儲戶可透過網路郵局或行動郵局APP線上辦理相關交易。根據統計，截至114年12月底，全台郵局存簿儲金帳戶超過2900萬戶，其中「綜合儲金」約有114萬戶，佔比約3.9%。

