郵局網路轉定存限額降至100萬元 3/14起實施

（中央社記者黃巧雯台北17日電）郵局定存利率高於活存，為民眾理財、儲蓄方式之一。中華郵政公告，網路及行動郵局活存轉定存每日或每月合併上限，自3月14日起從300萬元降至100萬元，若超過當月限額，可至臨櫃辦理。

根據中華郵政統計，截至114年12月底，全台郵局存簿儲金帳戶逾2900萬戶，其中綜合儲金約114萬戶，占比約3.9%，其中綜合儲金是將存簿儲金及定期儲金綜合納入同一個儲金帳戶內，方便儲戶管理，也可透過網路郵局（含行動郵局APP）線上辦理相關交易。

中華郵政本週公告，自3月14日起，網路郵局及行動郵局「綜合儲金存簿轉定存」轉存本金單筆金額及每日/每月合併累加存款金額由原本不逾新台幣300萬元，調整為不逾100萬元（網路郵局與行動郵局轉存本金金額併計）。

中華郵政回覆中央社提問表示，主要是為了增進公司資金運用效率，並參考金融同業網路銀行（含APP）綜存活期轉定期每月限額。

不過，若超過當月限額，中華郵政指出，民眾可到開戶郵局臨櫃辦理綜合儲金活期存款轉定期存款，並提醒應攜帶綜合儲金簿、原留印鑑。

至於綜合儲金戶活存轉定存原因，中華郵政分析，因定期存款利率高於活期存款利率，若儲戶有閒置資金及長期儲蓄需求，可將活存轉為定存，以獲得較高利息。

中華郵政表示，目前存簿儲金一般活存利率為年利率（以下同）0.83%，一年期定期儲金利率，固定利率為1.725%，機動利率為1.685%（其餘年期利率可參閱官網）。（編輯：李亨山）1150117