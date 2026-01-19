郵局網路轉定存額度縮水 上限300萬降至100萬

透過網路或行動郵局操作定存，轉帳額度將大幅調降。中華郵政公告，自3月14日起，網路郵局及行動郵局辦理「綜合儲金活期轉定期存款」的金額上限將下修，單筆及每日、每月合併累計轉存金額，由原本的不超過300萬元，調整為不超過100萬元。新制上路後，預估約有114萬名儲戶受到影響。

此次調整主要針對持有「綜合儲金帳戶」的用戶。根據中華郵政統計，截至去(2025)年底，全台郵局存簿儲金帳戶數突破2,900萬戶，其中約114萬戶為綜合儲金帳戶，占整體比重約3.9%。由於綜合儲金帳戶可同時管理活期與定期存款，且能運用網路郵局或行動郵局線上轉存，是不少儲戶調度資金與理財的主要工具，因此新制雖然影響不到4%的帳戶，占比不高，但實際人數仍高達百萬戶。

新規定上路後，民眾若使用網路或行動郵局，將活期存款轉入定期存款，單日或單月合計金額一旦超出100萬元，線上即無法再操作。若有超過限額的轉存需求，只能親自前往開戶郵局臨櫃辦理，攜帶綜合儲金存簿及原留印鑑，改以人工方式完成轉存手續。

活期轉定存是郵局儲戶常見的資金運用方式，主因是定期存款利率明顯高於活期存款利率。以目前利率水準來看，郵局存簿儲金一般活期存款年利率為0.83%，一年期定期儲金固定利率則為1.725%，機動利率為1.685%，兩者利差顯著，因此不少民眾在資金暫無用途時，傾向將活存轉為定存以提高利息收益。

對於線上轉存額度下調，中華郵政說明，主要是參考金融同業網路銀行、行動銀行對於活期轉定期的限額做法，並考量公司整體資金運用效率與交易安全後做出的調整。降低線上單次與累計轉存金額，有助於在便利性與風險控管之間取得平衡，並兼顧資金調度與個資、交易安全的防護。

中華郵政強調，額度調低僅限於網路與行動郵局的操作，臨櫃辦理轉存不受金額限制，民眾若有較大額度的定存需求，可以臨櫃方式完成。隨著新制即將實施，儲戶若有大額資金轉存規畫，應提前進行操作時程與理財安排，以因應線上額度縮減帶來的改變。

