郵局線上轉存限縮！300萬大戶懶跑臨櫃 慘陷不計息年虧2.6萬

中華郵政公司發布最新公告，自3/14起，民眾透過網路郵局或行動郵局APP將活存轉為定存時，每月合併累計金額由原本的300萬元調降至100萬元，預計影響約114萬戶的綜合儲金存戶。許多存戶習慣透過線上將閒置資金轉為定存以獲取較高利息，未來若有大額轉存需求，需回歸傳統臨櫃辦理。

懶人代價有多高？300萬大戶利差試算：1年利息差很大

根據試算，以今日（ 1/19 ）利率為例，活期儲蓄存款年息約為0.830%，而1年期固定利率定存則為1.725%。若存戶手頭有300萬元，實施新制後的影響如下：

廣告 廣告

勤勞跑臨櫃（或舊制）：300萬全轉定存，一年利息約51,750元。





受限新制僅轉100萬：剩餘200萬留活存，而目前活存超過100萬部分不計息，一年總利息僅約25,550 元。

兩者相比，一年利息少賺了 26,200 元。民眾若不想讓利息縮水，務必記得帶綜合儲金簿與原留印鑑跑一趟臨櫃辦理。

看更多：她郵局存逾百萬沒利息？揭2大「吃錢地雷」內行教你利息翻倍存

嚴格控管歸戶額度 分筆操作也沒用

此次新制影響全台約114萬戶綜合儲金用戶。新制規定每日及每月的轉存金額是合併累加計算，且活存計息也是採歸戶合併計算，即同一身分證字號下所有帳戶合計最高100萬計息。

避險攻略：3/14前指尖搞定或乖乖回原開戶局

面對線上轉存限額縮水與活存不計息的雙重壓力，可以採取以下應對方式：

把握3/14前最後黃金期：

在新制正式上路前，若帳戶內已有超過100萬的閒置資金，請現在就拿起手機，透過APP完成轉存設定，將資金鎖定在1.725%的定存利率，避免未來落入0利率。



臨櫃辦理無上限：

若錯過期限，想存超過100萬的大額定存，必須親自攜帶綜合儲金簿、原留印鑑及身分證，前往原開戶郵局辦理（定存業務通常無法跨行）。雖然麻煩，但比起一年損失2.6萬元，跑這一趟絕對划算。

看更多：寄信給30年後的自己？中華郵政「未來郵件」限時5折 最高省1850元

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／中華郵政

更多健康2.0報導

新台幣24年大改版！全民票選決定「長怎樣」投票就抽馬年套幣

每天洗頭會越來越油、害掉髮？洗髮精要洗頭皮還是髮絲？洗髮6禁忌快看

蛋殼丟錯罰6千！它是廚餘還是垃圾？全台回收標準全攻略 9縣市可丟「這裡」



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章