郵局線上轉定存 限額砍至100萬元

中華郵政去年定存儲金大增1251億元，每年要多付21億元利息、壓力倍增，決跟進國銀腳步，將網路活存轉定存限額下調至100萬元。（本報資料照片）

台股去年大漲5928點，平均每戶股民賺149萬元，許多人獲利了結，資金轉往定存，中華郵政公司去年收到的定存儲金大增1251億元，等於公司每年要多付21億元利息。為增進資金運用效率，郵局日前公告，今年3月14日起，透過線上操作活存轉定存單筆金額及每日／每月合併累加存款，不得超過100萬元，超額須至開戶郵局臨櫃辦理，影響約114萬用戶。

據統計，至民國114年11月底，中華郵政擁有約7.47兆元儲金，其中活存約3.04兆元、定存約4.42兆元。整體儲金較113年底增加1842億，其中定存增加1251億元，若以1年期定期儲金固定利率1.725％推算，郵局每年要多付21.5億元利息，因此改變線上操作定存的策略，減緩定存儲金增加。中華郵政公告，自民國115年3月14日起，調整網路郵局及行動郵局「綜合儲金存簿轉定期」單筆金額及每日／每月合併累加存款金額，不超過新台幣100萬元，若超過當月限額，則須至開戶郵局臨櫃辦理。

中華郵政說明，為增進公司資金運用效率，並參考其他公股銀行綜存活期轉定期每月限額，故規畫線上操作「綜合儲金存簿轉定存」的單筆金額及每日／每月合併累加存款金額，上限由300萬元調整為100萬元。民眾若要臨櫃辦理，可攜帶綜合儲金簿、原留印鑑至開戶郵局辦理。

郵局跟進國銀腳步，將網路活存轉定存限額下調至100萬元，事實上，大型公股行庫早在103年起就先後調降限額，當時的背景是景氣環境不明，定存易成資金避風港，尤其網銀操作太便利，大筆活存資金瞬間往定存搬，造成付息壓力倍增，才出此下策「擋駕」。

當年合庫、三商銀等大型公股行庫開出調降網銀活存轉定存第一槍，從原先300萬元降至100萬元，到了104年10月，土銀跟進調降上限至100萬元。台銀則是在104年先從300萬元「緩降」至200萬元，106年1月再降至100萬元迄今，是公股最後一家。

行庫主管表示，郵局沒辦法放款，收受存款大部分用於購買債券，資金使用效率比商業銀行差、付息壓力更為沉重，當然更不樂見大筆資金往定存挪，擋掉網銀的快速移轉、提高轉存的不便利性，有人可能就作罷，或臨櫃與櫃員討論後，改買保單等理財商品。