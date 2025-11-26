郵局臨櫃出包 電腦系統卡關 中華郵政：不影響普發現金

郵局本周起開放民眾臨櫃領取政府普發現金1萬元，但今早郵局系統出包，臨櫃電腦畫面卡關轉圈圈。（本報資料照）

郵局本周起開放民眾臨櫃領取政府普發現金1萬元，但今早郵局系統出包，臨櫃電腦畫面卡關轉圈圈，中華郵政公司證實，窗口作業確實緩慢，但只有部分需要主管確認的交易受影響，其他作業及窗口普發現金可以正常作業。

配合政府普發現金政策，郵局本周一起開放民眾到櫃檯領取1萬元，上午卻傳出系統有問題，臨櫃電腦作業卡住，畫面只顯示轉圈圈，到中午左右系統問題還更嚴重，連自家員工也紛紛上網抱怨系統太常當機。

中華郵政回應，目前窗口作業緩慢，但只有部分需要主管確認的交易受影響，其他作業及窗口普發現金仍可以正常作業。

廣告 廣告

中華郵政說明，目前懷疑是部分伺服器異常，尚在查找中。其他通路ATM、行動郵局App等都正常運行。

更多中時新聞網報導

退休後健檢空窗期 檢查三關鍵

睡覺流口水 中醫警告脾胃肝腎在求救

衝擊千家醫美診所 學會盼暫緩