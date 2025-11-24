郵局臨櫃開放領普發1萬！首日湧43.8萬人「每人3分鐘就完成辦理」

記者李育道／台北報導

配合政府「全民+1 政府相挺」普發現金政策，中華郵政今天起開放1294間郵局櫃檯領現，首週採單雙號分流。中華郵政公司表示，首日截至下午5時為止，臨櫃領現人數達43萬8千餘筆，直接/登記入帳人數達437萬6千餘筆，ATM領現人數達92萬4千餘筆，總計民眾透過郵局各管道領取之總筆數已達573萬8千餘筆。

普發現金1萬元提供「登記入帳」、「ATM領現」及「郵局領現」等多管道，中華郵政登記入帳自11月5日開始發放，11月17日起提供郵局ATM領現，今天起開放郵局窗口臨櫃領現。為紓解人潮和縮短排隊時間，第一週依照身分證字號和居留證最後一碼分流，尾數單號者可於週一、三、五臨櫃領現，尾數雙號者要於週二、四、六臨櫃領現。

根據觀察，現場（含花蓮光復富田郵局）排隊秩序良好，整體運作也非常順暢，每人實際辦理時間皆在3分鐘內完成。（圖／中華郵政提供）



今日首日，中華郵政統計截至下午5時為止，臨櫃領現人數達43萬8千餘筆，直接/登記入帳人數達437萬6千餘筆，ATM領現人數達92萬4千餘筆，總計民眾透過郵局各管道領取之總筆數已達573萬8千餘筆。配合臨櫃領現，中華郵政特以本次普發現金主視覺為設計特製精美紅包袋，贈送臨櫃領現民眾紀念收藏。另推出抽獎活動，完成指定任務或登錄活動網頁，就有機會抽中好禮，詳情請至中華郵政官網（https://www.post.gov.tw）查詢。

首日截至下午5時為止，臨櫃領現人數達43萬8千餘筆，直接/登記入帳人數達437萬6千餘筆，ATM領現人數達92萬4千餘筆。（圖／中華郵政提供）

事實上，為掌握首日實際領現情形，中華郵政公司董事長王國材、工會理事長林榮州、副總經理藍淑貞及板橋郵局經理張清龍，上午前往中和、新店及板橋郵局視察，同時對參與本次任務的所有同仁表達慰問與嘉勉。根據觀察，現場（含花蓮光復富田郵局）排隊秩序良好，整體運作也非常順暢，每人實際辦理時間皆在3分鐘內完成。中華郵政表示，將持續檢討各項服務細節，即時處理突發狀況，以最高標準確保普發現金作業圓滿達成。



