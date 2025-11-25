郵局臨櫃領現 首週採分流提高效率

配合政府「全民+1政府相挺」政策，中華郵政公司日昨啟動各地郵局櫃檯領現作業，全臺一二九二間郵局均可提供服務。中華郵政公司為力求臨櫃領現過程順暢無虞、便捷高效，首週實施證號末碼單、雙號分流措施，並規劃排隊動線與標準作業流程、加派人員引導及事前演練。

為掌握首日實際領現情形，中華郵政公司董事長王國材、工會理事長林榮州、副總經理藍淑貞及板橋郵局經理張清龍，上午前往中和、新店及板橋郵局視察，同時對參與本次任務的所有同仁表達慰問與嘉勉。根據觀察，現場（含花蓮光復富田郵局）排隊秩序良好，整體運作也非常順暢，每人實際辦理時間皆在三分鐘內完成。各郵局亦設有友善服務或無障礙櫃檯，服務行動不便及年長者，展現郵局以人為本的精神。

配合臨櫃領現，中華郵政公司特以本次普發現金主視覺為設計特製精美紅包袋，贈送臨櫃領現民眾紀念收藏。另推出抽獎活動，完成指定任務或登錄活動網頁，就有機會抽中好禮，詳情請至中華郵政官網（https://www.post.gov.tw）查詢。

截至下午一時為止，臨櫃領現人數達二十七萬三千餘筆，直接/登記入帳人數達四三七萬六千餘筆，ATM領現人數達九十萬九千餘筆，總計民眾透過郵局各管道領取之總筆數已達五五五萬八千餘筆。中華郵政公司將持續檢討各項服務細節，即時處理突發狀況，以最高標準確保普發現金作業圓滿達成。