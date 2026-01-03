郵局裁撤潮 去年11間、本月再關1間

中華郵政民國114年共裁撤、整併11處郵局，今年1月中旬預計再收掉1處。（本報資料照片）

郵件數位化趨勢下，深入全台各地的郵局面臨營運效益檢討，中華郵政民國114年共裁撤、整併11處郵局，多分布於中南部，今年1月中旬預計再收掉1處。中華郵政表示，考量營業環境、效益等因素調整，盼提升資源效率與服務品質。

中華郵政盤點營運效益及經營條件不佳的郵局，去年啟動裁撤、整併，包括台南興華街郵局11月17日裁撤併入台南成功路郵局；台中霧峰區民生路郵局11月17日裁撤併入霧峰郵局；台南歸仁南保郵局12月15日裁撤併入歸仁郵局；台南關廟文衡路郵局12月22日也併入關廟郵局等。去年12月22日也新設一處龜山文青郵局，另苗栗南苗郵局規畫本月19日裁撤，業務整併至苗栗中苗郵局。

中華郵政強調，整併重點盼提升資源效率與服務品質，整體成效持續評估中，今年1月已規畫1處郵局整併調整，其餘據點仍在整體規畫與評估階段，將持續兼顧地方需求、服務便利性及營運效益，審慎評估。去年共整併11處郵局、新設置1局，主要考量包括營業空間與環境受限，部分郵局為租賃處，空間狹小且動線老舊，用郵環境不佳，也有部分據點與鄰近郵局距離近，服務區域重複，資源利用效率不高，業務拓展較受限制。

中華郵政也評估業務量與績效下滑據點，近年部分郵局郵件量與臨櫃業務減少，整體營運績效不如預期，環境條件不佳影響安全與作業，也有部分格局不利進出、停車不易，影響用郵及郵件收攬作業，也有交通安全疑慮。