郵局變身產房 民眾合力守護新生命誕生





彰化郵局員林中正路郵局12月29日接近郵局營業結束之際，悄悄上演了一場溫馨感人的「生命接力賽」。一名張姓孕婦在郵局辦理業務時突然羊水破了，在郵局同仁、熱心民眾與救護人員的共同守護下，順利於該郵局大廳誕下一名男嬰，這美好的訊息廣傳為地方佳話。

郵局同仁第一時間啟動應變，當日下午約莫4時50分，一名張姓孕婦於員林中正路郵局內辦理業務時略感不適，不久後即發現羊水破裂。郵局同仁見狀，第一時間展現高度警覺性與臨場反應，分工合作，除立即撥打119請求救護車支援外，更主動安撫孕婦情緒並騰出空間確保通風與動線順暢。

廣告 廣告

熱心民眾主動築起「愛的人牆」，救護人員抵達現場後，經評估後發現胎頭已降，情況緊急，必須原地進行接生。此時，感人的一幕發生了：當時在營業廳辦事的多位民眾，不約而同地放下手邊事務，主動圍成一圈為孕婦築起一道「愛的人牆」，適時保護產婦的隱私與尊嚴，讓醫護人員能全心投入進行醫療協助。

郵局、民眾合力守護新生命誕生

經過約20分鐘的緊急處置，張姓孕婦順利產下一名小男嬰，嬰兒哭聲宏亮響徹整個郵局大廳，在醫護人員專業接生與眾人祝福下，由救護車送往醫院作進一步觀察。

彰化郵局陳樂明局長特於今（31) 日上午專程攜帶禮品至醫院探望母子並送上真誠祝福，同時表示郵局一直是大家最親近的好鄰居；這次很開心能協助並見證新生命的順利誕生。「新生命充滿新希望」在這歲末年終之際顯得格外有意義。

對於第一線同仁的機警處理以及現場民眾的熱心相助，彰化郵局深感驕傲與萬分感謝，這場意外的「生產任務」，充分展現了臺灣社會在緊急時刻最濃厚的人情味與最美的風景。

更多新聞推薦

● 解放軍宣布「正義使命-2025」演習圓滿完成 再嗆聲挫敗台獨、外部干涉