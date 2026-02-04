郵局贈獨居榮民眷物資 好過年

基隆郵局於昨(4)日在基隆市榮民服務處舉辦「郵心相連傳愛永續」關懷獨居長者捐贈活動，捐贈麥片、米等民生物資予榮服處，轉贈給年長獨居的榮民眷，讓他們在歲末寒冬中也能感受到善意的關心與溫暖。

榮服處長方正感謝基隆郵局的熱忱與義舉，為榮民眷前輩提供溫暖具愛心的服務。

郵局局長吳聰明表示，郵局對於社會公益活動一向不遺餘力，希望藉由本次的捐贈活動，讓榮民長者及清寒家庭都能感受到郵局的關懷，在新的一年馬上過好年、馬上幸福。