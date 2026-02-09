郵局邀客戶與學童共賞《冠軍之路》深化在地連結

基隆郵局邀請大宗郵件客戶、薪資客戶，以及深美、深澳國小、東光國小體育班學生，前往基隆秀泰影城欣賞勵志電影《冠軍之路》。（基隆郵局提供）

為感謝客戶長期支持並推廣正向生命教育，基隆郵局邀請大宗郵件客戶、薪資客戶，以及深美、深澳國小、東光國小體育班學生，前往基隆秀泰影城欣賞勵志電影《冠軍之路》，透過電影故事分享努力不懈、勇敢追夢的正向力量，現場氣氛溫馨熱烈。

《冠軍之路》以運動選手奮鬥歷程為主軸，深刻描繪面對挑戰仍堅持到底的精神，內容貼近體育班學生的訓練歷程，也讓在場觀眾深受感動。多位學生表示，電影不僅帶來感動，更激勵自己在運動場上與學習道路上持續精進、不輕言放棄。

基隆郵局吳局長致詞時表示：「郵局不只是提供金融與郵政服務，更希望成為陪伴社區成長的夥伴。藉由《冠軍之路》這部電影，期盼將堅持、紀律與勇敢追夢的精神，傳遞給孩子們，也與客戶一同分享正向能量。」

基隆郵局指出，此次活動結合客戶關懷與在地學校支持，除感謝大宗客戶與薪資客戶的信任與支持外，也期盼透過寓教於樂的方式，鼓勵學童培養堅毅品格與團隊精神，善盡企業社會責任。未來，基隆郵局將持續規劃多元關懷活動，深化與客戶及在地社區的互動連結，攜手打造溫暖、有感且充滿正向力量的基隆。