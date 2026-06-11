郵局重大變革！ATM領錢不能戴口罩了 全台50處先試辦

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中華郵政ATM「臉部遮蔽示警」功能。（圖／中華郵政提供）





為強化打擊詐騙力道，中華郵政宣布將於全台車手提款熱點的自動櫃員機（ATM）試辦「臉部遮蔽示警功能」，透過辨識系統即時提醒使用者移除遮蔽物，藉此提高詐騙集團車手提款風險，進一步阻斷不法金流。

鎖定車手提款熱點！ATM導入臉部遮蔽辨識

近年來詐騙案件層出不窮，不少詐騙集團車手在ATM提領贓款時，常以口罩、安全帽等方式遮掩臉部特徵，增加警方後續追查與蒐證難度。中華郵政表示，為配合政府推動打詐政策及提升金融服務安全性，將在車手頻繁出沒區域的ATM試辦臉部遮蔽辨識技術，透過系統主動提醒，達到嚇阻犯罪效果。

郵局ATM新功能如何運作？

根據規劃，ATM操作介面將新增倒數提醒機制，當系統偵測到使用者臉部遭遮蔽時，畫面會提示移除遮蔽物，以利辨識。若使用者未在倒數時間內完成辨識，ATM還會發出提示音提醒。不過為兼顧一般民眾使用便利性，即使未完成臉部辨識，仍可進入交易頁面繼續操作，避免影響正常提款需求。

哪些ATM搶先試辦新功能？

中華郵政指出，自6月底起，首階段將優先選定全台車手提款熱點區域約40至50台ATM進行試辦，後續將依據辨識準確度及實施成效評估是否擴大推廣。中華郵政表示，金融監督管理委員會近年積極鼓勵金融機構導入相關科技防詐措施，希望藉由智慧辨識技術降低車手犯罪案件，進一步阻斷詐騙集團金流來源，中華郵政未來也將持續結合科技與金融服務安全機制，打造更安心的金融交易環境。

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