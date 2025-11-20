郵局重要服務將走入歷史 明年1月起停辦

因國際郵政匯票申辦量持續下滑，加上紙本作業流程繁複、遺失風險高，且在全球金融透明化與反洗錢規範趨嚴下已不符現代跨國金流要求，中華郵政宣布，將於2026年1月1日停辦沿用多年的國際郵政匯票業務，未來跨國寄款將全面改以電文匯款（SWIFT），具備更高的安全性、速度與可追蹤性。

中華郵政表示，國際郵政匯票早期主要用於協助沒有銀行帳戶的人跨國收取款項，但在全球金融作業逐漸數位化後，紙本流程的效率明顯落後，加上各國郵政體系近年陸續停辦類似服務，使國際郵政匯票在全球的合作網絡愈來愈小，因此決定2026年1月1日正式終止此業務。

中華郵政說，國際郵政匯票停辦後，跨國匯款將全面改以電文匯款（SWIFT），該方法為國際金融機構通用的標準化通訊平台，具備處理快速、安全且可追蹤的優勢，能有效取代傳統紙本匯票，民眾提供收款銀行與帳戶資料後，郵局即可發送電文到海外銀行，核對無誤後便能完成入帳，一般約需2至3個工作天，手續費落在400至800元之間，金額也無上限，作業效率遠勝於紙本匯票。

中華郵政強調，停止國際郵政匯票並非單一決策，而是因應市場環境變動、客戶需求下滑，以及國際金融監管強化後做出的必然調整，帳戶對帳戶匯款已成全球主流，加上紙本匯票在成本、時效與監管上皆不具優勢，未來民眾如需跨國寄款，可直接改以電文匯款方式辦理。

