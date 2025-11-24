郵局開放領取普發1萬元 首日上午27萬人領現

普發現金採登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳以及造冊等5種發放方式，郵局臨櫃領現於24日開放，不少民眾紛紛前往郵局領取普發現金一萬元。（陳俊吉攝）

政府普發現金1萬元，日前已先開放民眾線上登記、操作ATM領取，今日起則是郵局可臨櫃領現金。中華郵政公司統計，截至下午1時，臨櫃領現人數達27萬3000餘筆，整體運作非常順暢，每人實際辦理時間可在3分鐘內完成。

中華郵政指出，郵局現場（含花蓮光復富田郵局）排隊秩序良好，整體運作也非常順暢，每人實際辦理時間皆在3分鐘內完成。

配合臨櫃領現，中華郵政特以本次普發現金主視覺為設計特製紅包袋，贈送臨櫃領現民眾紀念收藏。另推出抽獎活動，完成指定任務或登錄活動網頁，就有機會抽中好禮。

中華郵政提醒，民眾要臨櫃領現，務必攜帶健保卡。若由他人代領，代領人則須攜帶具照片的身分證明文件，例如健保卡、身分證或居留證。

為紓解人潮和縮短排隊時間，首周將依照身分證字號和居留證最後一碼分流，尾數單號者可於周一、三、五臨櫃領現，尾數雙號者要於周二、四、六臨櫃領現，長輩和行動不便者則不受分流限制。

截至下午1時止，臨櫃領現人數達27萬3000餘筆；直接／登記入帳人數達437萬6000餘筆；ATM領現人數達90萬9000餘筆，總計民眾透過郵局各管道領取總筆數，已達555萬8000餘筆。

