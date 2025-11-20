郵局限量駿馬黃金鑄錠 最貴5萬3600元

▲駿馬系列集郵商品。（圖／中華郵政提供）

[NOWnews今日新聞] 中華郵政公司繼113年發售靈蛇系列集郵商品後，今（21）日起將續推出駿馬黃金鑄錠、銀鑄錠、高浮雕銅章等6款系列商品，委請中央造幣廠承鑄，以細膩的雕刻呈現，輔以典藏包裝盒、專屬提袋及精美說明卡，說明卡由中央造幣廠簽署並加印限量序號，深具紀念意義與珍藏價值。

中華郵政介紹，6款商品包含駿馬黃金鑄錠、銀鑄錠、高浮雕銅章：

一、 駿馬黃金鑄錠：以「新年郵票(114年版)」之13元圖案為主題，材質為含金千分之999.9純金，重量10公克，尺寸18.6×24.6(毫米)，限量發行1,500套，每套售價新臺幣4萬4,800元。

二、 駿馬銀鑄錠2款：A、B款分別以「新年郵票(114年版)」之6元及13元圖案為主題，材質為含銀千分之999純銀，每枚重量1盎司、尺寸26×34(毫米)，限量發行2款各1,000套，每套售價2,800元。

三、 駿馬銀鑄錠珍藏版：以駿馬銀鑄錠A、B款為套裝組合，銀鑄錠置於可展示之精美包裝盒，限量發行1,500組，每組售價5,500元。

四、 駿馬高浮雕銅章：銅章正面圖案以生肖馬為主圖設計，材質為銅，直徑80毫米，限量發行500套，每套售價3,300元。

五、 喜迎駿馬金鑄錠•銀鑄錠•銅章典藏組：內含駿馬黃金鑄錠1枚、銀鑄錠2枚及高浮雕銅章1枚，限量發行600組，每組售價新臺幣5萬3,600元。

中華郵政表示，商品數量有限，歡迎至全國各地郵局窗口、郵政博物館洽購。

