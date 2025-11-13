郵局領普發之一萬元 二十四到二十九日分流 身份證單號就週135，雙號246領

中華郵政二十四日起開放民眾臨櫃領取普發現金一萬元，首週身分證尾號為單號者於週一、三、五領取，雙號者於二、四、六領取。（中華郵政提供）

記者傅希堯／台北報導

中華郵政十三日宣布，配合普發現金十七日將啟動全台三一八０台郵局ＡＴＭ領現服務，而二十四日開放全台一二九四間郵局臨櫃領現，二十四日到二十九日第一週將依身分證號實施單雙號分流。而為便利花蓮光復地區民眾，花蓮光復郵局與光復富田郵局將提供假日領現服務。

中華郵政表示，普發現金一萬元，郵局提供登記入帳、ＡＴＭ領現及郵局領現多管道，同時舉辦抽獎活動，邀請全民共襄盛舉，民眾到郵局櫃檯領現，務必攜帶發放對象的健保卡；如由他人代領，代領人須另攜帶具照片的身分證明文件，如健保卡、身分證或居留證才能辦理。

廣告 廣告

中華郵政表示，為紓解窗口領現人流及縮短顧客等候時間，中華郵政將於二十四日至二十九日領現首週，依臨櫃領取人身分證號或居留證統一證號尾數實施單、雙號分流措施，尾數單號民眾請於星期一、三、五辦理；尾數雙號民眾請於星期二、四、六前往臨櫃辦理。

配合臨櫃領現，中華郵政以本次普發現金主視覺為設計特製精美紅包袋，贈送臨櫃領現民眾，除可供置放現金外，亦可紀念收藏。另推出加碼活動，民眾不論是選擇郵局帳戶登記入帳、ＡＴＭ或臨櫃領現，只要完成指定任務或登錄活動網頁，就有機會抽中百貨、超商、量販店禮券等。