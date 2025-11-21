郵局領「普發1萬」24日開放！財政部曝規則 留意1數字別跑錯

普發現金一萬元近期上路，財政部發文提醒，自24日起到明年4/30，符合領取資格的民眾，就能到全國任一郵局儲匯櫃檯營業時段領取，但第一周會對身分證尾數不同進行分流，呼籲民眾配合。

財政部在臉書粉專發文指出，24日到29日依「臨櫃領取人」的身分證統一編號或居留證統一證號「尾數」採單雙號分流，例如：家長幫小孩代領，是看家長證件的尾數。單號（1、3、5、7、9）周一、三、五領取；雙號（2、4、6、8、0）周二、四、六領取。

廣告 廣告

至於臨櫃領取人為65歲以上長者及身心障礙人士，財政部表示，不需要分流，優先引導至友善服務／無障礙窗口辦理。且第2周開始不分尾數都可能領。

財政部表示，本人親領的話，領有健保卡者需帶具照片的健保卡正本，健保卡如無照片或照片無法辨識為本人時，請另外攜帶身分證或居留證正本佐證；未領有健保卡者則需持有身分證或居留證正本。小編提醒，如果健保卡遺失或毀損致無法使用，請先申辦健保卡。

至於委託代領方面，需攜帶受託人具照片的身分證件正本（健保卡／身分證／居留證），委託人（發放對象）規則與上述相同，可委託任何親朋好友幫忙到郵局代領，免委託書、本人免到場！

財政部強調，政府「不會主動」寄簡訊或Email通知領錢、登錄，也「不會」打電話要求至ATM或網銀轉帳！接獲可疑訊息，立即撥打 165 反詐騙專線。

更多中時新聞網報導

手腳冰冷2成因 中醫教調養

五月天阿信罕見跳舞 宋雨琦邀入團

翻唱《NANA》音樂圓夢Marz23揪愛妻Lea拍MV