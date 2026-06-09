郵局驚魂6萬現金不翼而飛！ 竊賊繞路躲監視器仍遭警神追查落網

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郵局櫃台驚見6萬現金無主包，竊賊自認神隱躲電眼仍難逃警網落網。（圖／翻攝畫面）

桃園市大園區近日發生一起郵局竊盜案件，一名44歲鄭姓女子前往大園郵局辦理郵務時，因專心填寫相關表單，將隨身提袋暫時放置於櫃台旁。待填寫完成後，她前往座位區等候叫號，卻因一時疏忽忘記將提袋帶在身邊。直到辦理完所有業務準備離開時，才驚覺提袋不翼而飛，當場陷入慌亂。

據了解，遺失的提袋內不僅放有準備存入帳戶的6萬餘元現金，還包含5本存摺及2顆印章等重要物品。一旦落入不法之徒手中，恐造成財務損失及個人資料外洩等問題。鄭女發現物品遺失後，立即向大園警分局大園派出所報案求助，希望警方協助尋回失物。

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警方受理案件後，警員林育民迅速展開調查，調閱郵局內部及周邊監視器畫面，發現一名55歲林姓男子趁四下無人注意時，將提袋取走後迅速離開現場。更狡猾的是，林男在犯案後刻意變換行進路線，試圖避開沿途監視器追蹤，希望藉此增加警方查緝難度。然而警方憑藉豐富辦案經驗及縝密追查能力，沿著監視器畫面逐步拼湊行蹤，最終成功掌握嫌犯身分及所使用車輛。

經警方循線追查後，順利將林男查緝到案。林男坦承自己是在郵局內看見無人看管的提袋後，一時貪念作祟才臨時起意行竊。令人意外的是，警方查獲時，袋內6萬餘元現金竟分文未動，存摺及印章等重要物品也完整無缺。雖然失主財物全數尋回，但由於竊盜屬於公訴罪，即使贓款尚未花用，警方仍依法將林男依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

當警方通知鄭女前來領回失物時，她看到失而復得的現金及證件完整無缺，激動得一度說不出話來，頻頻向警方表達感謝之意，甚至主動拿出紅包致謝。不過承辦員警當場婉拒，並表示保障民眾財產安全本就是警察應盡職責。警方也提醒民眾，外出辦理業務時應妥善保管隨身財物，避免因一時疏忽而成為不法分子下手的目標。

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