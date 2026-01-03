郵局「去年關11家、今年再1家」 整併考量4點

因應數位化的趨勢，中華郵政去年裁撤、整併了11間郵局，今年1月將再針對1家郵局進行裁撤調整，主要考量有4點，包括營業環境和空間較為狹小、老舊，或與鄰近郵局距離較近，還有業務量與績效下滑等，都是整併評估的因素。

中華郵政表示，雖然去年全台共整併11間郵局，但也新設置了1處，整併重點在於提升資源效率與服務品質。

責任編輯／蔡尚晉

更多台視新聞網報導

預產期還有三週...孕婦郵局洽公突破水 救護人員大廳內就地接生

普發1萬元開放郵局領現！首週分流規則、須帶證件與代領方式全攻略

普發現金1萬元開放ATM領現！ 家長幫小孩代領卻卡關「原因曝光」