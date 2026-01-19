郵局「存戶1新制」3/14上路 估114萬人受影響





中華郵政宣布調整網路郵局與行動郵局的存款轉存規定，新制自3月14日起正式上路。未來民眾透過網路或行動郵局，將活期存款轉為定期存款時，單筆金額以及每日、每月合併累計的轉存上限，將由原本的300萬元大幅下修至100萬元。此項調整預估將影響全台逾百萬名綜合儲金帳戶存戶。

根據中華郵政公告，新制適用於「綜合儲金存簿轉定存」的線上操作，包含網路郵局及行動郵局。轉存本金不論單筆或累計金額，皆不得超過新台幣100萬元，且網路郵局與行動郵局的轉存金額將合併計算。若存戶欲轉存金額超過該限額，仍可親自前往開戶郵局臨櫃辦理，並須攜帶綜合儲金簿及原留印鑑。

因定期存款利率高於活款利率，如儲戶有閒置資金及長期儲蓄需求，可將活存轉為定存，以獲得較高之利息。中華郵政統計，截至去年底，全台郵局存簿儲金帳戶已超過2,900萬戶，其中可同時管理活期與定期存款、並支援線上操作的綜合儲金帳戶約114萬戶，占整體比例約3.9%。由於這類帳戶多數存戶習慣透過網路或行動郵局進行資金調度，新制上路後，恐受影響。

對於調整原因，中華郵政說明，此次修正主要是考量資金運用與交易風險控管，並參考其他金融機構網路銀行對於活期轉定期存款的限額做法，希望藉此提升交易安全性，同時降低異常資金移動風險。中華郵政強調，民眾的存款權益不受影響，僅是線上轉存流程的額度調整。

中華郵政表示，郵政公司目前存簿儲金一般活存利率為年利率（以下同）0.83%，一年期定期儲金利率，固定利率為1.725%，機動利率為1.685%（其餘年期之利率可參閱官網）。

