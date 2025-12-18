郵局「方便服務」明年元旦取消 郵資限時減10元

中華郵政表示，自明年元旦起，除大陸地區外，國際掛號小包將取消簽收及書面查詢服務，同時調整郵件條碼系統，郵寄人無法再取得收件人簽名或紙本查詢紀錄，但仍有郵件追蹤與補償保障，因應服務調整，明年1至3月凡交寄國際掛號小包，可享每件10元郵資減免優惠。

中華郵政近日公告，為配合萬國郵政聯盟（UPU）相關政策，明年1月1日起，除大陸地區外，各國郵政將取消國際掛號小包的簽收及書面查詢服務，郵寄人將無法再取得收件人簽名或紙本查詢紀錄；此外郵件條碼系統也將同步調整，原本以R開頭的條碼將改為L開頭，以符合寄達國郵政的處理需求。

中華郵政說，明年1月1日前透過EZPost完成託運單製作的郵件，仍需於12月31日前交寄，逾期交寄者需重新製作託運單，才能受理郵件寄送。

中華郵政表示，目前國際掛號小包每年寄送量約數十萬件，郵資計算方式為國際小包郵資加掛號費65元，雖取消簽收與書面查詢服務，但仍維持郵件追蹤與補償保障，若郵件遺失、被竊或毀損，郵寄人仍可依規定申請補償，保障郵件安全。

因應服務調整，中華郵政說，明年1至3月期間，凡交寄國際掛號小包不含大陸地區，可享每件10元郵資減免優惠，提醒民眾注意條碼及託運單變更，確保郵件順利寄達。

