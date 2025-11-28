郵局「１類服務」將停辦！明年元旦起走入歷史，全面改用電子化

隨著數位金融服務快速發展，傳統跨國匯款方式正面臨轉型壓力。中華郵政公司因應國際匯票市場需求大幅減少，以及資金斷點可能涉及洗錢風險等考量，宣布將於2026/1/1起全面停辦國際郵政匯票業務，未來國外匯款將完全改採電文匯款（SWIFT）系統處理，為民眾提供更快速安全的跨國金流服務。

郵局國際郵政匯票業務將停辦

中華郵政公司表示，國際郵政匯票業務將於2026年元旦起正式停辦，全面改用電文匯款方式處理所有國際匯款需求。過去國際郵政匯票主要服務無金融帳戶的民眾，匯款人只需提供受款人相關資料，由中華郵政寄發匯款資訊給兌款國家的郵政機構，再由當地郵政單位通知受款人前往兌領款項。

使用人數連續３年掛零

至於停辦國際郵政匯票的原因，中華郵政公司說明，紙本寄遞國際匯票市場需求逐漸減少，近３年使用人數皆為０人。傳統國際郵政匯票採用紙本寄遞方式，不僅寄送時間冗長，更存在郵件遺失的潛在風險。此外，由於匯款過程無需銀行帳戶參與，容易造成資金流向無法追蹤的斷點情況，可能涉及洗錢等金融犯罪風險。在手續費方面，每筆國際郵政匯票收費新台幣160元，匯款金額上限為30,000美元，約合新台幣930,000元。

電文匯款更快速便民

隨著金融帳戶普及率大幅提升，電文匯款已成為國際匯款的主流方式。中華郵政公司說明，電文匯款透過環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）平台運作，採用標準化電文格式傳輸國際匯款資訊。匯款人提供完整資料後，郵政公司會發送SWIFT電文至受款銀行，經核對確認無誤後款項即可入帳。



相較於傳統國際郵政匯票，電文匯款僅需２至３天即可完成整個匯款程序，大幅縮短民眾等候時間。在費用方面，電文匯款手續費為新台幣400至800元，雖然較國際郵政匯票略高，但匯款金額完全無上限制，且國內外銀行多採用此方式處理國際匯款業務，提供民眾更快速、安全且可完整追蹤的優質服務體驗。

▲未來郵局國外匯款將採取電文匯款。（圖片來源：shutterstock達志影像）

中華郵政

網址：https://www.post.gov.tw/post/internet/Message/

