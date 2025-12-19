郵局「1便民服務」終於上線！使用方法曝光 大票人狂讚：等好久了

生活中心／朱祖儀報導

郵政VISA金融卡可以綁 Apple Pay 了。（示意圖／資料照）

現在不少人出門習慣使用行動支付，越來越少帶錢包。中華郵政近來也宣布開通「便民服務」，正式支援Apple Pay，只要在常用的Apple裝置綁定郵政VISA金融卡，就能輕鬆支付。

中華郵政9日宣布，只要在常用的Apple裝置，包括iPhone、Apple Watch、Mac、iPad與Apple Vision Pro 等，透過Apple Pay綁定個人的郵政VISA金融卡，到商店、線上或是在APP內，都可以輕鬆支付。

廣告 廣告

郵政VISA金融卡綁Apple Pay方法一次看

只要郵政金融卡有VISA標誌，即可透過2種簡單方式開通，第一是在iPhone上打開Apple錢包 ，點擊「+」按鈕，接著點「簽帳金融卡或信用卡」，並按照螢幕步驟加入新卡片；第二則是登入行動郵局APP，於首頁下方功能列點選「錢包」，選擇Apple Pay圖示，接著點擊「加到Apple錢包」，再按照螢幕指示即可加入。

消息曝光後，網友紛紛表示，「真假啦，我就是在等郵局apple pay」、「回來台灣放假第一天好消息，一登入網銀馬上綁」、「終於嗎？我等好久了」、「終於等到了」、「讚讚讚讚秒設定」、「這是好消息，馬上綁好了。」

終於能綁Apple Pay！郵局推限量活動

此外，郵局還推出活動，即日起至115年2月2日，以郵政VISA金融卡綁定Apple Pay，首次使用Apple Pay任刷3筆不限金額，享Uber Eats 88元，限量3萬4000份，每帳戶限領1份。但要留意的是，目前7-11超商、全家便利商店、全聯福利中心、麥當勞仍不適用。

更多三立新聞網報導

饗A Joy最頂不是龍蝦？老饕狂讚「這1物」必拿 狂掃5個回家

跟團旅遊注意！39家旅行社解散、12家遭廢照 最新名單出爐

3人吃喜酒「包3100玩具鈔+名片」！新人點禮金簿傻眼 怒轟：哪來的臉

身分證上「分隔線不是線」！活21年都不知 真實用途曝光

