郵局「1實用服務」走入歷史！預計明年1／1停辦

中華郵政今（29）日對外表示，由於台鐵公司APP「台鐵e訂通」行動票證功能逐漸普及，民眾臨櫃領取紙本車票的需求持續下降，目前每年僅1.2萬張，預計從明（115）年1月1日起，停辦代售台鐵車票業務。

現在購買火車票相當方便，除了過往到火車站實體購票，也可以使用台鐵e訂通、網路、超商及郵局領取車票，管道非常多元。其中郵局儲匯窗口辦理取票手續，需攜帶訂票人的身分證件、預約號碼資料及票款，每張乘車票收取新台幣8元手續費。

此外，想要在郵局退票，規則也比較不同，非郵局代售者，因郵局電腦沒有購票資料，須向代售廠商或火車站辦理退票；郵局代售者，可以在發車前30分鐘，持原購車票向全台各地郵局辦理退票手續。

據《ETtoday新聞雲》報導，中華郵政指出，近年在郵局櫃檯領取紙本台鐵車票，每年僅剩1.2萬張，且因台鐵公司行動票證APP「台鐵e訂通」日益普及，民眾到郵局櫃檯領取紙本的需求持續減少，預計會在明年1月1日起停辦代售台鐵車票的相關業務。郵局員工透露，隨著台鐵購票取票管道變多，實際上到郵局領取台鐵車票的人相當少，他們每日還是要做相關業，系統也要配合台鐵車票改版更新，此業務早就應停辦。

