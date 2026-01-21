郵局「1隱藏服務」超便宜！不出門也能寄物 過來人推爆：TOP等級

生活中心／朱祖儀報導

中華郵政服務很方便。（示意圖／資料照）

中華郵政有許多便民服務，但你知道不出門也能寄件嗎？一名網友透露，最近要寄10公斤的衣服，預約郵局到府收件服務，收費145元，不僅非常方便，郵差態度也非常好，直呼「超棒超方便！」

一名網友在Threads發文表示，最近要寄一箱長寬高140公分、10公斤的衣服，因為貨件體積較大，所以他預約郵局的到府服務，收費145元，「今天體驗整個大推！」

原PO表示，當天郵差先打電話來詢問是否預約到府收件，搬下樓之後細心把物品放上推車，並確認尺寸、將託運單印出來，還很有耐心和他確認後續狀況，態度非常親切友好，要離開前還和社區警衛說謝謝，「服務態度跟體驗實在太好了！」

不少網友表示，「郵局到府收件超便宜，以前大學畢業，郵局還直接在宿舍門口收件，而且提供學生優惠」、「其實台灣各地郵局一直都有很棒的人在為大家服務，包含志工，商品也不斷進化。跟我小時候印象中的郵局完全不一樣，加上出國多次喜歡寄明信片、買東西也使用過各國郵務寄送服務，台灣的郵局絕對是TOP等級」。

另外，有人透露，只要搜尋「ezpost」就可以在網路上預約寄物，還有其他人分享，「我上次也使用過，完全大推！而且不同縣市隔天就到了，比預期快非常多。」

