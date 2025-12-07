郵局115年調漲集郵票品！多品項漲5元 郵資暫不漲

愛集郵人士注意！中華郵政宣布，自115年起，貼票卡、護票卡、集郵卡等售價將調漲5元，另外關於郵件和包裹郵資部分，暫時無調整規劃。

中華郵政自115年起調整貼（護）票卡、活頁集郵卡、預銷首日戳封售價。 （示意圖／中天新聞）

受到紙張印刷等原物料與基本工資持續上漲影響，中華郵政公司近日宣布，此次調整的票品包括貼票卡、護票卡、活頁集郵卡含護卡套以及預銷首日戳封。其中貼票卡從每張10元調整為15元；護票卡同樣從每張10元調整為15元；活頁集郵卡含護卡套則從單面10元、雙面20元，分別調整為單面15元、雙面25元；預銷首日戳封售價從貼用新郵面值加計5元，調整為貼用新郵面值加計10元。

關於未來是否調整郵件和包裹郵資，事實上，過往中華郵政曾啟動「國內包裹、快捷郵資調整」評估案。中華郵政公司表示，肩負國內郵件遞送普及化之義務，須持續對於各項成本結構、服務品質提升、市場變化及營運狀況等因素，審慎評估各類資費合理性，以達永續經營之目標，並確保全國民眾皆可享有價格平穩以及品質穩定的郵政服務。

