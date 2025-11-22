郵局24日開放領普發一萬 首週有分流、動線管控
（中央社記者黃巧雯台北22日電）普發現金一萬元上路後，11月24日將開放郵局臨櫃領現，中華郵政表示，首週除依臨櫃人身分證末碼單、雙號實施分流機制外，另規劃動線管控、加派引導人力及彈性櫃檯調整等機制。
今年普發現金採登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放5種方式，根據財政部資料顯示，截至21日中午，全台已有1550萬人領到普發現金，領取率達65.79%。
根據中華郵政統計，截至11月21日上午10時止，透過郵局ATM領現筆數累計逾68萬5000筆，24日將開放全台1200多間郵局臨櫃領現。
中華郵政表示，11月24日至29日領現首週依臨櫃領取人身分證號或居留證統一證號尾數實施單、雙號分流措施，但65歲以上年長者及身心障礙人士不在此限，將優先引導至友善服務/無障礙窗口辦理。
其中，尾數單號民眾請在星期一、三、五辦理；尾數雙號民眾請在星期二、四、六前往臨櫃辦理。中華郵政告訴中央社記者，週六營業郵局共273處，在儲匯營業時間內均提供郵局領現服務，將視領現人潮、彈性調整支援人力。
郵局臨櫃領現開放首週除了有分流措施外，中華郵政指出，將規劃發放動線管控、加派引導人力及彈性櫃檯調整等機制，確保民眾能在安全、便捷的環境下完成領現。
中華郵政提醒，民眾至郵局領現，請本人攜帶有照片且可辨識的健保卡，如果是委託代領，除了委託人的健保卡外，受託人也要提供有照片的健保卡、身分證或居留證。
配合臨櫃領現，中華郵政表示，特別以這次普發現金主視覺為設計特製精美紅包袋，贈送臨櫃領現民眾，除可供置放現金外，也可紀念收藏。（編輯：李亨山）1141122
