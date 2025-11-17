郵局ATM今開放領普發1萬 花蓮「2郵局」假日也營業

全台郵局ATM自今（17）日起開放民眾領取普發一萬現金，11月24日起則開放至櫃台領取，並實施證號尾數單雙號分流措施，還可領到特製紅包袋。此外，花蓮地區2間郵局將特別提供假日專辦普發現金領取服務，方便當地民眾。

郵局ATM自今（17）日起開放民眾領取普發一萬現金。（示意圖／中天新聞）

全台3180台郵局ATM從17日起開放民眾領取普發現金。民眾若選擇於11月24日後至郵局櫃台領取，需在各地郵局儲匯營業時間內臨櫃辦理，服務範圍涵蓋全台城鄉及離島地區。中華郵政表示，民眾臨櫃領現時須攜帶發放對象的健保卡；若由他人代領，代領人還需另外攜帶具照片的身分證明文件，如健保卡、身分證或居留證。

為了紓解窗口人潮並縮短等候時間，中華郵政將於11月24日至29日實施單雙號分流措施。身分證號或居留證統一證號尾數為單號的民眾請於週一、三、五前往辦理；尾數為雙號者則請於週二、四、六辦理。另外，65歲以上年長者及身心障礙人士將獲優先引導至友善服務或無障礙窗口辦理。

中華郵政公司特別以本次普發現金主視覺為設計特製精美紅包袋，贈送臨櫃領現民眾 。（圖／中華郵政提供）

中華郵政特別以本次普發現金主視覺設計精美紅包袋，贈送給選擇臨櫃領現的民眾，除了可用於置放現金外，也具收藏價值。同時，中華郵政也推出加碼活動，不論民眾選擇郵局帳戶登記入帳、ATM或臨櫃領現，只要完成指定任務或登錄活動網頁，就有機會抽中百貨、超商、量販店禮券等獎項。

此外，為便利花蓮光復地區民眾，花蓮光復郵局與光復富田郵局將特別提供假日領現服務。花蓮光復郵局將於12月6日、7日、13日、14日、20日及21日營業，時間為上午8時30分至下午5時。而光復富田郵局則於11月29日、30日，以及12月6日、7日、13日、14日、20日及21日提供服務，營業時間為上午8時30分至12時，下午1時至4時30分，兩處郵局假日營業項目均為專辦普發現金領現服務。

