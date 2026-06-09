郵局ATM打詐升級！鎖定車手裝扮特性 遮臉提款恐嗶嗶叫

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中華郵政為民眾財產安全增添智慧防線，自動櫃員機（ATM）推動臉部遮蔽示警功能。（示意圖／趙世勳攝）

近年詐騙事件頻傳，不少民眾的財產常在一個疏忽就被詐騙集團車手提領。為配合政府打擊詐騙犯罪，中華郵政加強金融自動化服務安全性，將於全台車手提款熱點之自動櫃員機（ATM）試辦「臉部遮蔽示警功能」，未來透過ATM臉部遮蔽辨識模組，有效嚇阻蓄意遮蓋臉部的詐騙集團車手，守護民眾財產安全。

中華郵政指出，近年來ATM車手犯罪頻傳，車手取款時常配戴口罩或安全帽遮蔽臉部特徵，增加警方識別、蒐證與查緝難度。金融監督管理委員會為降低車手犯罪案件，阻斷詐騙集團金流，鼓勵金融機構積極導入臉部遮蔽示警功能。

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對此，中華郵政為兼顧ATM提款便利性與警示效果，將於機台操作頁面設置交易倒數功能，提醒使用者移除臉部遮蔽，若未能於時限內完成辨識，ATM將發出提示音提醒，仍允許使用者進入交易頁面繼續操作，以降低對一般民眾造成之不便。

中華郵政說明，將優先於車手提款熱點區域選擇40至50台ATM進行試辦，未來將視辨識精準度與試辦成效擴大實施，與民眾聯手打擊詐騙犯罪，守護財產安全，共同建構全民安心的金融環境。

過去警方曾說明，詐騙集團騙取被害人將帳戶裡的金錢提領出來後，詐騙集團會派人出面向被害人取款，這個取款的人就是所謂的「詐騙車手」，「詐騙車手」就是出面向被害人取款而賺取傭金的一群人。

車手在一般術語中，是指「過手人(台語)」，也就是中間人。通常車手並不了解實際的狀況，只是有人叫他去做什麼，他就去做什麼，然後在做某一件事的過程中獲取一定額度的報酬。就詐騙集團案件而言，由於車手並不清楚實際狀況，只是去做提錢取款的動作，所以警方要抓到幕後的主使者要費一番很大的功夫。

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