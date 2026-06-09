郵局ATM防詐 領錢遮臉暫緩操作、響警示音

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（中央社記者余曉涵台北9日電）中華郵政今天宣布，6月底前在46台ATM詐騙車手熱點推出臉部遮蔽示警功能，若民眾領錢時戴口罩等，有120秒暫緩操作期，最後30秒發出警示音提醒移除，過後才能恢復正常操作。

近年來詐騙頻傳，ATM車手取款時常佩戴口罩或安全帽遮蔽臉部特徵，以減少被識別的機會。

中華郵政副總經理蔡文慶今天在例行記者會中表示，為兼顧ATM的便利性與警示效果，6月底前將在30間郵局共46台ATM站點推出臉部遮蔽示警功能，盼民眾領錢時移除臉部遮蔽。

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蔡文慶指出，民眾操作時若沒有移除臉部遮蔽，就會暫緩ATM 120秒的操作，若在最後30秒未能移除臉部遮蔽，ATM將發出提示音提醒，時間過後即使未移除臉部遮蔽，仍會允許使用者進入交易頁面繼續操作，以降低對一般民眾造成的不便。

中華郵政在全台有3180台ATM，蔡文慶表示，目前設置的站點都是車手熱區，8月時將配合金管會擴大設置站點。（編輯：管中維）1150609