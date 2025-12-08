郵局VISA金融卡正式支援！手把手綁定教學、限時完成任務享優惠
今（９）日中華郵政宣布郵局VISA金融卡正式支援Apple Pay，用戶可透過Apple裝置內建「錢包」APP或行動郵局APP完成加卡開通，即可享受Apple Pay刷卡體驗。
郵局帳戶是不少人人生的第一個帳戶，對於廣大學生族群來說，郵局 VISA金融卡支援Apple Pay，將更加便利。
以下將手把手教學，郵局VISA金融卡如何快速幫綁定Apple Pay。
透過Apple錢包加卡
打開iPhone「錢包 App」並點擊右上角「+」，點擊「簽帳金融卡或信用卡」，選擇「加入其他卡片」，接著把郵局VISA 金融卡靠近iPhone感應；若感應不到則需要「手動輸入」卡片詳細資訊。
同意使用條款後，選擇卡片驗證方式，有手機簡訊驗證或郵局客服驗證兩種方式，接著再依使用習慣選擇是否將郵局VISA 金融卡作為 Apple Pay 預設的交易卡片。
透過「行動郵局app」加卡
打開「行動郵局app」並登入帳號，之後點選「錢包」，之後點擊「Apple Pay 圖示」，就會出現，「加到 Apple 錢包」的按鈕，同樣可依使用習慣選擇是否將郵局VISA 金融卡作為 Apple Pay 預設的交易卡片。
使用Apple Pay享限時好禮
值得注意的是，目前有限時優惠，114年12月9日至115年2月28日期間，以郵政VISA金融卡綁定Apple Pay，首次使用Apple Pay 任刷3筆不限金額，享Uber Eats 88元，限量34000份，每帳戶限領1份。
此活動無需登錄，符合活動條件者，將於帳戶扣款日次月底前，依持卡人留存於本公司之手機號碼，以簡訊方式發送電子兌換券。但帳戶扣款日非消費日，消費截止日為115年2月28日，消費金額未於115年3月15日(含)前完成帳戶扣款者，恕無法列為符合資格之交易。
