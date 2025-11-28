「郵差先生」退休25年後再上工！日照圓夢計畫有洋蔥

彰化郵局與花壇秀和苑日照中心合作推動「圓夢計畫」，讓一位退休超過25年的李姓郵差重返工作崗位，穿上郵差制服後，李阿伯開心地說：「大家都叫我郵差先生。」活動中不僅有老同事前來相認，更讓他親自完成一次「使命必達」的送信任務。

活動中不僅有老同事前來相認，更讓他親自完成一次「使命必達」的送信任務。（圖／ 秀傳醫院提供 ）

彰化郵局特別為80歲的李阿伯準備了一套快捷組的郵差制服，從扣鈕扣到戴帽子，他都非常仔細認真。郵局同仁帶領他重溫昔日工作內容，包括坐郵務車、整理信件、蓋郵戳等環節。雖然動作較以往緩慢，需要工作人員從旁提醒，但仍能看出他對郵務工作的熱忱與喜愛。

活動過程中，數位曾經共事的老同事特地前來打招呼。據了解，李阿伯生涯中曾帶過許多徒弟，其中部分至今仍在郵局服務，深受同事們尊敬。彰化郵局賴正造副理與柯彥宏科長全程陪同，賴副理表示，能再次迎接曾經一起努力的夥伴，讓郵局同仁都感到十分感動。

在活動尾聲，秀和基金會準備了一封信，請李阿伯親自送回花壇秀和苑。接過信件後，他習慣性地再三確認收件人與地址，最終順利將信件送達陳儀珊主任手中，完成「使命必達」的任務。

彰化郵局與花壇秀和苑日照中心合作推動「圓夢計畫」，讓一位退休超過25年的李姓郵差重返工作崗位。（圖／ 秀傳醫院提供 ）

花壇秀和苑副主任林嘉瑜指出，「圓夢計畫」的目的是讓長者回到熟悉的環境，找回角色與責任感。對許多長者而言，工作是一段重要的人生記憶，再次體驗能帶來很大的力量。

花壇秀和苑陳儀珊主任也表示，每位長者都有值得被看見的故事。透過與在地單位合作，這些圓夢活動不僅是形式，更是讓長者真正被尊重與理解。未來秀和苑日照中心將持續推動不同主題的圓夢活動，讓更多長者在人生後半段依然能追夢、做選擇、留下感動。

