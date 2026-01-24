郵差投信屢失敗 飼主寫致歉信揭愛貓「守護信箱」超萌舉動

近期TikTok上一段貓咪與郵差「互動」影片，引發討論與轉發。（圖／翻攝自TikTok／frankieunsupervised）

國外一名郵差史密斯（Andrew Smith）每天在執行投遞任務時，總會在一戶人家門前遇到「頑強抵抗」，這戶人家的愛貓「法蘭琪」（Frankie）對信箱投遞口有著莫名的執著，每當史密斯試圖將信件塞入投遞口，法蘭琪便會從門內伸出利爪或發出嘶吼，試圖捍衛領土。面對這尷尬的情況，飼主近日特別在門外貼出致歉紙條，並附贈手工餅乾，這段暖心的互動在影音平台TikTok上引發熱議。

根據外媒《The dodo》報導，法蘭琪的飼主透過監視器發現，每當郵差史密斯靠近家門口，家中的法蘭琪就會跳上特製的小凳子，蹲守在信箱口嚴陣以待。飼主笑稱，法蘭琪已經對這場「送信攻防戰」充滿使命感，甚至將其視為日常守護領土的重要任務。然而郵差史密斯的專業與耐心更讓飼主感動，他不僅未對貓咪的挑釁感到不耐，反而溫柔地包容法蘭琪的打擾，仍有條不紊地完成投遞工作。

為了感謝史密斯的包容，飼主特別寫了一張紙條放置於門口，「郵差先生您好！對法蘭琪的無理行為感到非常抱歉，雖然她很瘋狂，但也非常可愛。我們想請教您的姓名與喜愛的餅乾口味，以表達誠摯的謝意！」史密斯隨後也大方回信，表示自己最喜歡「白巧克力夏威夷豆餅乾」；而飼主隨即準備了滿滿一袋餅乾致贈，希望能慰勞這位天天被自家愛貓「霸凌」的辛苦員工。

儘管法蘭琪依然對投遞口維持高度戒備，但飼主觀察到，這對「歡喜冤家」似乎已建立起某種特殊的默契；飼主發現法蘭琪嘴上仍會對著信箱嘶吼，但每天到了送信時間，她都會準時在門後守候，就像在期待「好朋友」的到訪。

飼主也將愛貓與郵差互動拍下後分享到影音平台TikTok，引發討論與轉發，不少網友笑說應該要幫這名郵差「加薪」，更多人被法蘭琪可愛的樣子萌翻，羨慕飼主能養到如此有靈性的貓咪。

